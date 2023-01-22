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Защитник «ПСЖ» Хакими признан лучшим арабским спортсменом года

Защитник «ПСЖ» Хакими признан лучшим арабским спортсменом года
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Защитника «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими признали лучшим арабским спортсменом 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба.

24-летний игрок получил престижную награду на церемонии Joy Awards, которая прошла вчера, 21 января, в Эр-Рияде. Ценный приз вручается атлетам из государств Ближнего Востока. На мероприятии футболист присутствовал со своей матерью.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре Хакими вместе со сборной Марокко дошли до полуфинала турнира, где уступили команде Франции (0:2). Вместе со своим клубом Ашраф в прошлом году выиграл Лигу 1, а также стал обладателем Суперкубка Франции.

Суммарно за парижан марокканец провёл 41 матч в минувшем сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:

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