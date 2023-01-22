Билялетдинов: если наше руководство всё хорошо проработает, то клубы вернутся в Европу
Поделиться
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на отказ европейских клубов играть товарищеские матчи с российским командами на зимних сборах.
«Да, нам сейчас отказывают в товарищеских матчах на сборах некоторые европейские клубы, но всё может поменяться по щелчку пальца. Ничего удивительного нет: будет у них приказ сверху – тогда с нами снова будут играть и ездить к нам, никуда не денутся.
Главное нашему руководству не прозевать, а проработать грамотно, как вернуться в УЕФА. Если наше руководство всё хорошо проработает, то мы вернемся к участию в европейских турнирах», – сказал Билялетдинов Metaratings.
Ранее болгарский «Левски» отказался играть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».
Комментарии
- 22 января 2023
-
09:47
-
09:43
-
09:38
-
09:31
-
09:29
-
09:19
-
09:12
-
07:25
-
07:22
-
07:11
-
06:45
-
06:33
-
06:19
-
05:47
-
05:27
-
04:55
-
04:55
-
04:40
-
04:37
-
04:31
-
03:44
-
03:06
-
02:56
-
02:47
-
02:46
-
02:04
-
01:33
-
01:17
-
00:57
-
00:50
-
00:43
-
00:23
-
00:15
-
00:04
-
00:03
Партнерский контент