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Билялетдинов: если наше руководство всё хорошо проработает, то клубы вернутся в Европу

Билялетдинов: если наше руководство всё хорошо проработает, то клубы вернутся в Европу
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на отказ европейских клубов играть товарищеские матчи с российским командами на зимних сборах.

«Да, нам сейчас отказывают в товарищеских матчах на сборах некоторые европейские клубы, но всё может поменяться по щелчку пальца. Ничего удивительного нет: будет у них приказ сверху – тогда с нами снова будут играть и ездить к нам, никуда не денутся.

Главное нашему руководству не прозевать, а проработать грамотно, как вернуться в УЕФА. Если наше руководство всё хорошо проработает, то мы вернемся к участию в европейских турнирах», – сказал Билялетдинов Metaratings.

Ранее болгарский «Левски» отказался играть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

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