Чернышов: российские клубы играли с «Реалом» и «МЮ». В Азии сыграем с чемпионом Бутана?

Бывший главный тренер «Спартака» и индийского клуба «Мохаммедан» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Ждут ли нас там? Конфедерация же находится под управлением ФИФА. А нас кто отстранил от стыковых матчей? ФИФА. А почему тогда мы решили, что если мы перейдём в Азию, то нам дадут играть? Там ведь тоже есть, как можно называть, недружественные страны: Япония, Австралия, Южная Корея. Они точно проголосуют не за нас. А вдруг мы попадём к ним в группу и кто-то из сборных откажется с нами играть? Опять бы начался конфликт, тогда бы и в Азии нас «зачехлили».



Все же думали о сборной, якобы у нас появится возможность принимать участие в отборочном турнире к чемпионату мира. Надеялись попасть в финальную часть турнира. Но ведь и клубный футбол туда перейдёт. Ещё не так давно мы встречались с «Реалом», «МЮ», «Барселоной» или «Ювентусом», а там нам с кем играть? С чемпионом Бутана или Непала? Об этом же никто не подумал, что такое возможно. А логистика? Климат? Ты приезжаешь из России в Индию, а там на улице стоит жара за 40 градусов. Как показывать футбол? Понятно, что ситуация неприятная. Никто не знает, сколько она продлится, но надо делать всё, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе», — приводит слова Чернышова Metaratings.

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных турниров под своей эгидой. Из-за этого сборная России пропустила чемпионат мира — 2022 в Катаре и розыгрыш Лиги наций УЕФА 2023 года. В конце минувшего года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, было объявлено о создании рабочей группы, которая изучит плюсы и минусы подобного решения.