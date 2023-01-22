Капитан «Пари НН»: Галактионов не запрещал напихать молодым, но просил выражаться цензурно

Капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал о различиях между бывшим и нынешним тренером команды.

«Правда ли, что Галактионов запрещал в «Пари НН» пихать молодым футболистам? Михаил Михайлович не запрещал рявкнуть и напихать молодым, но просил делать это корректно и выражаться более мягко, воспитанно и цензурно. Сейчас Артём Сергеевич Горлов на эту тему нейтрален. Как и в любом коллективе, разрешает более опытным футболистам держать марку и помогать молодым.

В чём чувствуется разница между Галактионовым и Горловым? Во‑первых, это разные люди. В этом уже разница. Плюс у них разный опыт работы. Могу сказать, что у них есть одно очень хорошее качество — это огромная страсть к тактической работе. Мы уже привыкли, что у нас третий тренер за девять месяцев. Мы профессионалы и обязаны выполнять то, что просит тренер. Но Артём Сергеевич у нас больше просит советов в плане тактики, чем Михаил Михайлович», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».