Суарес — о чемпионате Бразилии: я спешу играть быстро, но у меня здесь больше времени

Нападающий «Гремио» Луис Суарес рассказал, что ещё не до конца привык к уровню игры в чемпионате Бразилии.

«Я спешу играть быстро, но должен понимать, что у меня здесь больше времени. Время и матчи проходят, мы с партнёрами лучше понимаем друг друга», — приводит слова Суареса Globo.

35-летний Суарес стал игроком бразильского клуба в начале 2023 года, подписав контракт на два года. В двух матчах за новую команду уругваец забил четыре мяча, оформив хет-трик в дебютной игре.

В Европе Луис Суарес был игроком мадридского «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Аякса» и «Гронингена». Нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионатов Испании и Нидерландов, а также английской Премьер-лиги.

Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио». Видеоролик: