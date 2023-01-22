Суарес — о чемпионате Бразилии: я спешу играть быстро, но у меня здесь больше времени
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Нападающий «Гремио» Луис Суарес рассказал, что ещё не до конца привык к уровню игры в чемпионате Бразилии.
«Я спешу играть быстро, но должен понимать, что у меня здесь больше времени. Время и матчи проходят, мы с партнёрами лучше понимаем друг друга», — приводит слова Суареса Globo.
35-летний Суарес стал игроком бразильского клуба в начале 2023 года, подписав контракт на два года. В двух матчах за новую команду уругваец забил четыре мяча, оформив хет-трик в дебютной игре.
В Европе Луис Суарес был игроком мадридского «Атлетико», «Барселоны», «Ливерпуля», «Аякса» и «Гронингена». Нападающий становился лучшим бомбардиром чемпионатов Испании и Нидерландов, а также английской Премьер-лиги.
Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио». Видеоролик:
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