Райс склоняется к переходу в «Арсенал», а не в «Челси». Он хочет поработать с Артетой
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Опорный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс склоняется к переходу в «Арсенал», несмотря на интерес со стороны «Челси». Об этом сообщает Guardian.
Артета является большим поклонником Райса, который считается одним из лучших опорных полузащитников в Европе, и «Арсенал» становится фаворитом для его покупки. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» также присоединится к гонке за 24-летнего футболиста.
Несмотря на то что Райс занимался футболом в академии «Челси», он склоняется к переходу в «Арсенал». Перспектива работы под руководством Артеты привлекает Райса. Он видел, как Артета превратил «Арсенал» в претендента на титул в этом сезоне, и уверен, что тренерская работа испанца сделает его лучшим полузащитником.
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