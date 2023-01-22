Андрей Мостовой: «Зенит» намерен выиграть чемпионат и Кубок России

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о целях команды на вторую половину сезона.

«В первой части сезона мы были сильнее, поэтому и шесть очков разницы. Нормальный задел. Но, считаю, надо его увеличивать и закончить это дело хорошим результатом — победой. Другие варианты не рассматриваются. Кубок России нам не даётся два года. То Туле проиграли, то «Алании». На этот раз надо забирать оба трофея.

Почему так происходило? Для той же «Алании», которая играет в Первой лиге, такая встреча — это матч года. А у нас мотивация не столь запредельная, как, например, если против «Спартака» играешь. Ещё чужое поле, искусственное в случае с «Аланией». Много факторов. Но это одна кубковая игра, не длинная дистанция, поэтому так иногда происходит. Не только, кстати, в России, и не только с нами. «Реал», «МЮ» — в Кубке многие гранды проигрывают», — сказал Мостовой «Матч ТВ».