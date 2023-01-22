«У Рязанцева и Лебеденко уровень НХЛ». Бабурин — об игре в хоккей на тренировках «Торпедо»

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал об игре в хоккей на сборах в Тамбове.

«Были тренировки по боксу, плаванию, тай‑бо, хоккею. Отнёсся к этому абсолютно нормально из‑за того, что и катаюсь на коньках, и плаваю хорошо. Ребята, которые стояли на коньках впервые в жизни, наверное, иначе бы ответили на этот вопрос (смеётся).

Сначала я встал в ворота. Но когда в одном из эпизодов мяч, а мы играли теннисным мячом, а не шайбой, просто перескочил через мою клюшку, уехал к чужим воротам и стал играть там (смеётся). За мою команду играли Рязанцев и Лебеденко, у которых уровень чуть ли не энхаэловцев. Ребята полностью сделали игру, поэтому порой просто катался в стороне и получал удовольствие», — сказал Бабурин «Матч ТВ».