Клопп: Венгер проиграл свой 1000-й матч со счётом 0:6, так что я доволен ничьей с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результате матча 21-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (0:0). Эта встреча стала 1000-й для Клоппа в качестве тренера.
«Арсен Венгер проиграл свой 1000-й матч со счётом 0:6, так что я очень доволен», — приводит слова Клоппа Mirror.
Первая игра Клоппа состоялась 28 февраля 2001 года. Тогда его «Майнц» обыграл «Дуйсбург» со счётом 1:0. В 2008 году он стал тренером дортмундской «Боруссии». С командой Клопп дважды выиграл Бундеслигу (2010/2011, 2011/2012). В 2015 году немецкий тренер возглавил «Ливерпуль». Английский клуб стал чемпионом страны (2019/2020) и выиграл Лигу чемпионов (2018/2019).
«Ливерпуль» в 19 матчах набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Челси» (29) — на десятом месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (47).
- 22 января 2023
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