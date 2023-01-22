Состав «Челси» оценивается в € 1 млрд. Дороже в мире только у «Манчестер Сити»

Рыночная стоимость состава лондонского «Челси», по данным Transfermarkt, перевалила за отметку в € 1 млрд. В мире дороже оценивается состав лишь у «Манчестер Сити» (€ 1,1 млрд).

В топ-10 также вошли «Бавария» (€ 945 млн), «Ливерпуль» (€ 928 млн), «ПСЖ» (€ 895 млн), «Реал» (€ 849 млн), «Арсенал» (€ 789 млн), «Барселона» (€ 777 млн), «Манчестер Юнайтед» (€ 742 млн) и «Тоттенхэм» (€ 688 млн).

За летнее и зимнее трансферные окна «Челси» потратил на новых футболистов € 460 млн. Из крупных сделок выделяются Уэсли Фофана («Лестер», € 80,4 млн), Михаил Мудрик («Шахтёр», € 70 млн), Марк Кукурелья («Брайтон», € 65,3 млн) и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», € 56,2 млн).

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: