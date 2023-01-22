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Тен Хаг: из-за больших инвестиций выиграть АПЛ могут 6–7 команд. «МЮ» — на верном пути

Тен Хаг: из-за больших инвестиций выиграть АПЛ могут 6–7 команд. «МЮ» — на верном пути
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об изменениях в команде и лиге.

«Думаю, из-за больших инвестиций АПЛ сейчас могут выиграть шесть-семь команд. С правильной философией, с верной стратегией бороться за верхние строчки в таблице может ещё больше клубов. Если ты хочешь оказаться там, то должен быть в порядке, играть стабильно, обладать хорошей и устойчивой стратегией, а ещё ты должен усердно трудиться. Для трофеев нужно, чтобы всё шло правильно.

Могу ли я привести команду к успеху? Да, я вполне убеждён в этом. Мы идём в правильном направлении. Но нужно стать гораздо лучше, если в будущем мы хотим бороться за верхние строчки в таблице. Конкуренция будет очень тяжёлой.

Является ли открытость игроков в интервью следствием моего влияния? Не знаю. Но я хочу привнести в клуб культуру высоких стандартов, ценностей и прозрачности. Если честно, я хочу устанавливать и внутренние, и внешние ценности, а также контролировать соответствие игроков им. Это касается и общения с фанатами и журналистами», — приводит слова тен Хага Goal.

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