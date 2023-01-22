Тьяго Алькантара объяснил, почему пошёл за Гвардиолой в «Баварию» в 2013 году

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара рассказал, почему решил перейти из «Барселоны» в «Баварию» летом 2013 года.

«Я играл со многими легендами в «Барселоне». Затем я изо всех сил пытался получить столько минут, сколько хотел. Гвардиола покинул клуб и подписал контракт с «Баварией». Он спросил меня, что со мной не так. Решающим мотивом перехода в «Баварию» было желание получить больше игрового времени», — приводит слова Алькантары BT Sport.

Тьяго Алькантара — воспитанник «Барселоны». За «Баварию» он выступал с 2013 по 2020 год, а затем перешёл в «Ливерпуль», за который выступает до сих пор. Соглашение с английской командой истекает летом 2024 года.

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