Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука: Лёша забил «Фиорентине» уже фирменный гол. Его брат мне написал: «Мagic»

Агент Миранчука: Лёша забил «Фиорентине» уже фирменный гол. Его брат мне написал: «Мagic»
Комментарии

Агент футболиста «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал гол игрока в ворота «Фиорентины».

«Лёша — молодец! Забил классный гол, уже фирменный, в своём стиле. Коротко, без замаха, оценил ситуацию и резко пробил. Порадовались вчера с его мамой, братом. Антоха после гола написал: «Мagic». Так что всё здорово», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гол, забитый российским полузащитником на 33-й минуте, стал единственным в матче. Алексей Миранчук получил передачу от Мергима Войводы, сместился к линии штрафной площади «Фиорентины» и прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Для 27-летнего Миранчука этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне. Он выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023