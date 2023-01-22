Агент Миранчука: Лёша забил «Фиорентине» уже фирменный гол. Его брат мне написал: «Мagic»

Агент футболиста «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал гол игрока в ворота «Фиорентины».
«Лёша — молодец! Забил классный гол, уже фирменный, в своём стиле. Коротко, без замаха, оценил ситуацию и резко пробил. Порадовались вчера с его мамой, братом. Антоха после гола написал: «Мagic». Так что всё здорово», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Гол, забитый российским полузащитником на 33-й минуте, стал единственным в матче. Алексей Миранчук получил передачу от Мергима Войводы, сместился к линии штрафной площади «Фиорентины» и прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Для 27-летнего Миранчука этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне. Он выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
- 22 января 2023
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