Жена Алвеса — после ареста супруга: прошу журналистов проявить немного сочувствия

Испанская модель Джоана Санс, супруга бразильского защитника Дани Алвеса, обратилась к журналистам после заключения её мужа под стражу по обвинению в сексуальных домогательствах.



«Я прошу представителей СМИ, которые находятся у моего дома, уважать мою личную жизнь. Моя мама умерла неделю назад, и я едва начала осознавать, что её больше нет рядом, а теперь мучаюсь из‑за ситуации с моим мужем. Я потеряла две главные опоры в жизни. Прошу журналистов проявить немного сочувствия вместо того, чтобы искать новости в чужой боли», — написала Санс на своей странице в социальных сетях.



Ранее одна из девушек обвинила Дани Алвеса в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов.

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