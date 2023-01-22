Жена Алвеса — после ареста супруга: прошу журналистов проявить немного сочувствия
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Испанская модель Джоана Санс, супруга бразильского защитника Дани Алвеса, обратилась к журналистам после заключения её мужа под стражу по обвинению в сексуальных домогательствах.
«Я прошу представителей СМИ, которые находятся у моего дома, уважать мою личную жизнь. Моя мама умерла неделю назад, и я едва начала осознавать, что её больше нет рядом, а теперь мучаюсь из‑за ситуации с моим мужем. Я потеряла две главные опоры в жизни. Прошу журналистов проявить немного сочувствия вместо того, чтобы искать новости в чужой боли», — написала Санс на своей странице в социальных сетях.
Ранее одна из девушек обвинила Дани Алвеса в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов.
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