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Юрий Сёмин оценил игру Алексея Миранчука в матче с «Фиорентиной»

Юрий Сёмин оценил игру Алексея Миранчука в матче с «Фиорентиной»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ранее выступавшего за железнодорожников, в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (1:0). Миранчук забил единственный гол в этой встрече.

«Игра с «Фиорентиной» получилось очень удачной, как для Миранчука, так и для «Торино». Он хорошо эту игру провёл, думаю, пресса правильно его оценит – с положительной стороны. Забил он традиционным ударом – он у у него хорошо поставлен. Хорошо то, что он постоянно играет и у него есть возможность себя реализовать, – это самое главное», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Для 27-летнего Миранчука этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне. Он выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

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