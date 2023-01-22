Юрий Сёмин оценил игру Алексея Миранчука в матче с «Фиорентиной»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, ранее выступавшего за железнодорожников, в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (1:0). Миранчук забил единственный гол в этой встрече.
«Игра с «Фиорентиной» получилось очень удачной, как для Миранчука, так и для «Торино». Он хорошо эту игру провёл, думаю, пресса правильно его оценит – с положительной стороны. Забил он традиционным ударом – он у у него хорошо поставлен. Хорошо то, что он постоянно играет и у него есть возможность себя реализовать, – это самое главное», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Для 27-летнего Миранчука этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне. Он выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
- 22 января 2023
-
12:45
-
12:45
-
12:31
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
12:10
-
12:05
-
12:03
-
12:01
-
11:38
-
11:32
-
11:21
-
11:17
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:50
-
10:36
-
10:35
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:12
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:47
-
09:43
-
09:38
-
09:31
-
09:29
-
09:19
-
09:12