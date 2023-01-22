Сколари раскритиковал Энрике за отсутствие трофеев. Луис выиграл девять с «Барселоной»

Бывший главный тренер сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари раскритиковал испанского специалиста Луиса Энрике за отсутствие трофеев. Энрике называют одним из претендентов на пост главного тренера бразильской команды.

«Что он выиграл? Он очень хорош, но он всё проиграл», — приводит слова Сколари Football Espana.

52-летний Луис Энрике с «Барселоной» выиграл девять трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и два титула в чемпионате Испании. По итогам сезона-2014/2015 Энрике был признан лучшим тренером в мире.

Отметим, что Луиса Энрике называли возможным сменщиком Диего Симеоне на посту главного тренера мадридского «Атлетико». Работа в клубе остаётся для Энрике приоритетом продолжения тренерской карьеры. До работы в сборной Испании он тренировал также «Сельту» и «Рому».

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