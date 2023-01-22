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Игрок «Сосьедада» Субименди отклонил предложение «Арсенала»

Игрок «Сосьедада» Субименди отклонил предложение «Арсенала»
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди отклонил предложение «Арсенала», сообщает Cadena SER.

«Арсенал» хотел купить Субименди, заплатив сумму отступных в размере € 60 млн, которая была установлена клубом после продления контракта в октябре 2022 года. «Канониры» обратились сначала к «Реалу Сосьедад», а затем — к самому игроку. Футболист хочет остаться в клубе.

23-летний Субименди является воспитанником «Реала Сосьедад». В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн. Контракт футболиста, чья команда располагается на третьем месте в чемпионате Испании, истекает в 2027 году.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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