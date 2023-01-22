Защитник «Спартака» Рассказов — в заявке «Крыльев Советов» на второй тренировочный сбор

Самарские «Крылья Советов» огласили заявку команды на второй тренировочный сбор. В неё попал защитник «Спартака» Николай Рассказов, который присоединился к самарской команде ранее. Официально о переходе футболиста не сообщалось. Полный список можно увидеть в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Николай Рассказов провёл за московскую команду четыре матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



25-летний россиянин с 2010 года воспитывался в академии «Спартака». За основную команду красно-белых он выступает с 2017 года. Сезон-2020/2021 Рассказов провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды.



Всего на счету защитника 58 матчей за «Спартак» и два забитых мяча.