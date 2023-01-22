Де Хеа — о критике: люди любят поговорить, но я привык. Опыт помогает блокировать этот шум
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о критике в свой адрес.
«Мне не нужно ничего доказывать, я уже много лет демонстрирую свои навыки. Я знаю, что люди любят поговорить, но я к этому привык. Я просто играю так хорошо, как могу, помогая команде. Я всегда стараюсь изо всех сил. Опыт помогает блокировать этот шум. Честно говоря, мне всё равно. Я просто сосредоточен на матчах, тренировках и команде. Чувствую себя прекрасно и уверенно», — приводит слова де Хеа Mirror.
В нынешнем сезоне де Хеа принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в девяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Действующее соглашение испанского вратаря с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2023 года.
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