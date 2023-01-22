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Новое руководство «Юве» сообщило игрокам, что снятие 15 очков — несправедливое наказание

Новое руководство «Юве» сообщило игрокам, что снятие 15 очков — несправедливое наказание
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Новые президент «Ювентуса» Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино выступили перед игроками команды с речью, которая длилась 10–15 минут. Об этом сообщает Джанлука ди Марцио.

Новые руководители клуба назвали вынесенное наказание несправедливым и сказали, что после этой несправедливости необходимо сплотиться и работать ещё лучше. «Ювентус» попытается защитить свои интересы юридически, а команда должна набирать очки на поле. Также игрокам сказали, что в этот сложный момент они представляют миллионы фанатов «Ювентуса» по всему миру. В связи с этим футболисты должны показывать на поле максимум.

С «Ювентуса» было снято 15 очков за финансовые махинации. Клуб опустился с третьего места на десятое.

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