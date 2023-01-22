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В «Баварии» хотят, чтобы Шупо-Мотинг остался в команде

В «Баварии» хотят, чтобы Шупо-Мотинг остался в команде
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о нападающем Эрике Шупо-Мотинге.

«У нас очень хорошие переговоры с его окружением, и мы очень хотим, чтобы он остался. Он также сказал, что действительно хочет остаться. Шупо в очень, очень хорошей форме. Приятно смотреть, как он играет. Теперь посмотрим, сможем ли мы уточнить детали», — приводит слова Хасана Салихамиджича Bayern&Germany со ссылкой на Bild TV.

33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна и играл на чемпионате мира. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне Эрик забил 12 голов и отдал три результативные передачи в 17 матчах.

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