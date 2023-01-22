Йоканович высказался о матче с «Оренбургом», в котором «Динамо» упустило победу, ведя 2:0

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги товарищеского матча с «Оренбургом» (3:3).

«Обе команды играли на одном поле при одной температуре, так что погода не может служить оправданием. Если спросите меня, то я готов обменять победы во всех товарищеских матчах на три очка в первой официальной игре после перерыва. С другой стороны, конечно, мы всегда должны играть на победу и стараться вырабатывать психологию победителей.

Наша подготовка длится только 10 дней, и главная задача – подойти в полной готовности к возобновлению сезона. Сегодня мы вновь сыграли два тайма разными составами, в следующем матче это разделение уже будет в районе 60 на 30 минут. Конечно, по ходу игры были интересные моменты, и мы увидели то, что нам нужно улучшать», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.