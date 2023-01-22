«Рома» провела переговоры с агентом полузащитника «Челси» Хакима Зиеша

Агент полузащитника «Челси» Хакима Зиеша провёл переговоры с представителями «Ромы» на предмет возможного ухода своего клиента в итальянскую команду. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, Зиеш перешёл в «Челси» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В нынешнем сезоне 29-летний марокканский полузащитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. С 2015 года Зиеш вызывается в сборную Марокко.

Ранее сообщалось, что Зиеш входит в список из семи футболистов, с которыми «Челси» готов расстаться в зимнее и летнее трансферные окна. Однако проблемой для перехода может стать зарплата футболиста — около € 6 млн за сезон.

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