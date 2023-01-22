Владелец «Эвертона» — о возможном увольнении Лэмпарда: это не моё решение
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Владелец «Эвертона» Фархад Мошири высказался о возможном увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера английского клуба.
«Я не могу это комментировать. Это не моё решение», — приводит слова Мошири Sky Sports.
Напомним, Лэмпард возглавил «Эвертон» в конце января прошлого года. Ранее специалист работал в «Дерби Каунти» и лондонском «Челси».
«Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (47). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В следующем туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится 4 февраля в Ливерпуле.
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