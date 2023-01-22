Тен Хаг: есть только один Месси, мы видели это на ЧМ. Остальные должны работать на команду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике Бруну Фернандеше и об игроке «Арсенала» Мартине Эдегоре.

«Роль Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» и Эдегора в «Арсенале»? Это два отличных игрока. Они очень мастеровитые, они забивают голы. Своим отношением к делу они символизируют современный футбол. Они играют в хороший футбол и знают, что должны работать на команду. Это командные игроки, которые используют свои способности, чтобы сделать команду лучше. Индивидуальные качества они направляют во благо команды. Есть только один Месси, мы видели это на чемпионате мира. Все остальные должны работать и быть частью команды», — сказал тен Хаг Sky Sports.

В 19:30 мск начнётся матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».