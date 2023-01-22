Павлюченко: Олег Романцев — лучший российский тренер. Думаю, многие со мной согласятся

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко рассказал, какого специалиста считает лучшим российским тренером.

«Конечно, для меня лучший российский тренер – Олег Иванович Романцев. Думаю, многие со мной согласятся. Для меня, в нашем российском чемпионате, конечно, он», – сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Романцев возглавлял сборную России в период с 1994 по 1996 год, а также в период с 1998 по 2002 год. Помимо национальной команды России, он работал в «Спартаке» (Москва), «Динамо» (Москва), «Сатурне» (Раменское) и ряде других команд. Во времена профессиональной карьеры футболиста Романцев выступал за московский «Спартак» и красноярский «Автомобилист».