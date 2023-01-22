Ули Хёнесс: нет сомнений, что Гётце — выдающийся футболист
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением об экс-игроке клуба Марио Гётце.
«Год или два назад, когда Ханси Флик ещё был нашим тренером, мы думали о том, чтобы вернуть его. Как-то не сложилось. Он показал в Эйндховене и Франкфурте, что всё ещё в порядке. Нет сомнений в том, что он выдающийся футболист», — приводит слова Ули Хёнесса Bayern&Germany со ссылкой на Sport1.
В нынешнем сезоне Марио Гётце принял участие в 24 играх во всех турнирах в составе «Айнтрахта». Игрок отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Гётце принял участие в ЧМ-2022, на котором сборная Германии не вышла из группы. Футболист становился чемпионом мира в 2014 году, забив победный гол в финале с Аргентиной.
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