Ули Хёнесс: нет сомнений, что Гётце — выдающийся футболист

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением об экс-игроке клуба Марио Гётце.

«Год или два назад, когда Ханси Флик ещё был нашим тренером, мы думали о том, чтобы вернуть его. Как-то не сложилось. Он показал в Эйндховене и Франкфурте, что всё ещё в порядке. Нет сомнений в том, что он выдающийся футболист», — приводит слова Ули Хёнесса Bayern&Germany со ссылкой на Sport1.

В нынешнем сезоне Марио Гётце принял участие в 24 играх во всех турнирах в составе «Айнтрахта». Игрок отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Гётце принял участие в ЧМ-2022, на котором сборная Германии не вышла из группы. Футболист становился чемпионом мира в 2014 году, забив победный гол в финале с Аргентиной.