Антуан Гризманн: я не достиг максимума, но наслаждаюсь своим футболом

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что получает удовольствие от футбола, который показывает.

«Я наслаждаюсь своим футболом. Я не достиг своего максимума, но мне очень нравится бороться за Диего Симеоне, товарищей по команде, за «Атлетико», и я надеюсь, что смогу показывать больше», — приводит слова Гризманна DAZN.

Антуан Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» летом 2014 года. Спустя пять лет «Барселона» выкупила его контракт за € 120 млн, однако через два сезона «матрасники» арендовали футболиста, а затем выкупили права на французского нападающего.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.