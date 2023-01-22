Антуан Гризманн: я не достиг максимума, но наслаждаюсь своим футболом
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что получает удовольствие от футбола, который показывает.
«Я наслаждаюсь своим футболом. Я не достиг своего максимума, но мне очень нравится бороться за Диего Симеоне, товарищей по команде, за «Атлетико», и я надеюсь, что смогу показывать больше», — приводит слова Гризманна DAZN.
Антуан Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» летом 2014 года. Спустя пять лет «Барселона» выкупила его контракт за € 120 млн, однако через два сезона «матрасники» арендовали футболиста, а затем выкупили права на французского нападающего.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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