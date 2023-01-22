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УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков
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Туринский «Ювентус» может быть исключён из еврокубков за нарушение финансовых правил. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

УЕФА может наказать «Ювентус» за махинации при выплате зарплат. В 2021 году «Ювентус» оштрафовали на € 3,5 млн за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. Сумма штрафа увеличится до € 23 млн, если в ближайшие три года будет доказано, что «Юве» допустил ещё какие-то финансовые нарушения. В зависимости от суммы потерь «Ювентус» также могут наказать отстранением от еврокубков более чем на сезон. Возможный бан будет действовать с момента попадания клуба в еврокубки.

Ранее «Ювентус» был оштрафован на 15 очков и опустился с третьего на десятое место в чемпионате Италии.

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