УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков

Туринский «Ювентус» может быть исключён из еврокубков за нарушение финансовых правил. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

УЕФА может наказать «Ювентус» за махинации при выплате зарплат. В 2021 году «Ювентус» оштрафовали на € 3,5 млн за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. Сумма штрафа увеличится до € 23 млн, если в ближайшие три года будет доказано, что «Юве» допустил ещё какие-то финансовые нарушения. В зависимости от суммы потерь «Ювентус» также могут наказать отстранением от еврокубков более чем на сезон. Возможный бан будет действовать с момента попадания клуба в еврокубки.

Ранее «Ювентус» был оштрафован на 15 очков и опустился с третьего на десятое место в чемпионате Италии.