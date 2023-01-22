Гарри Магуайр: «Манчестер Юнайтед» находится не на том месте, на котором хочет быть
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об успехах своей команды в нынешнем сезоне.
«Я думаю, что в этом сезоне странно говорить, что «Манчестер Юнайтед» находится на полпути, кажется, что мы продвинулись чуть дальше, чем полпути. Мы находимся на хорошем месте в лиге, не там, где мы хотим быть, но по сравнению с тем, где мы были в прошлом году, мы на хорошем месте.
Мы участвуем во всех кубках. Мы знаем, что игра за этот клуб требует побед, требует трофеев, и в этом году мы предоставили себе хорошую возможность сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Магуайра пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
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