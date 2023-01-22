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Роберт Левандовски четвёртый раз подряд признан футболистом года в Польше

Роберт Левандовски четвёртый раз подряд признан футболистом года в Польше
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Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски признан футболистом 2022 года в Польше, сообщает Piłka Nożna.

Эта награда стала для польского форварда четвёртой подряд. Всего Левандовски становился лучшим футболистом страны 11 раз в карьере.

Напомним, Левандовски в составе «Баварии» стал чемпионом Германии по итогам сезона-2021/2022, после чего перешёл в «Барселону» летом 2022 года.

На чемпионате мира — 2022 года в Катаре Левандовски выступал в составе сборной Польши. Польская национальная команда смогла выйти в плей-офф турнира и проиграла сборной Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счётом 1:3. Победителем чемпионата мира стала национальная команда Аргентины, которая выступала со сборной Польши в группе С.

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