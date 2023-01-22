Ули Хёнесс высказался о переговорах «Баварии» с Шупо-Мотингом
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о переговорах клуба с нападающим Эриком Шупо-Мотингом.
«Я не участвую в операционных процессах, но есть большой интерес в продлении его контракта. Это не так просто, когда Роджер Виттманн [агент Эрика] находится на другой стороне переговоров, он иногда смешивает все карты», — приводит слова Хёнесса Bayern&Germany со ссылкой на Sport1.
33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна и играл на чемпионате мира. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне Эрик забил 12 голов и отдал три результативные передачи в 17 матчах. Ранее сообщалось, что игрок хочет повышения зарплаты.
Новость по темеВ «Баварии» хотят, чтобы Шупо-Мотинг остался в команде
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