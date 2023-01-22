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«Арсенал» перебил предложение «Ювентуса» по защитнику «Специи» Кивёру

«Арсенал» перебил предложение «Ювентуса» по защитнику «Специи» Кивёру
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Лондонский «Арсенал» близок к заключению контракта с защитником «Специи» Якубом Кивёром. За игрока сборной Польши «канониры» заплатят € 20 млн. Об этом сообщает TuttoJuve. По сведениям источника, «Ювентус» также интересовался 22-летним футболистом, но был готов выложить не более € 12 млн.

В текущем сезоне Серии А Кивёр провёл за «Специю» 17 матчей, в которых получил три жёлтые карточки. На чемпионате мира в Катаре игрок принял участие во всех четырёх матчах польской команды. Отметим, что в начале сезона Кивёра в «Барселону» предлагал подписать его соотечественник Роберт Левандовски, назвавший Якоба «необыкновенным». Кивёром также интересовались другие европейские гранды.

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:

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