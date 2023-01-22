Джеррард — о Мудрике: на месте фанатов «Челси» я бы радовался
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал дебют нападающего Михаила Мудрика за «Челси».
«На месте болельщиков «Челси» я бы очень обрадовался Мудрику, потому что он показал очень сильную игру. И хоть он ещё не вписался в состав, но его ждёт много интересного впереди.
Мудрик в порядке, в некоторых эпизодах он сыграл превосходно. Он немного напомнил мне Арьена Роббена: первое касание у него не всегда получается, но работой ног, скоростью, тем, как он управляет мячом. Я был бы очень рад, если бы был фанатом «Челси», — приводит слова Джеррарда Daily Mail со ссылкой на BT Sport.
В матче с «Ливерпулем» Мудрик появился на поле по ходу второго тайма. Украинский вингер результативными действиями отметиться не сумел.
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