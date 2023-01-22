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Андрей Каряка назвал Олега Романцева лучшим тренером в истории российского футбола

Андрей Каряка назвал Олега Романцева лучшим тренером в истории российского футбола
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Бывший футболист сборной России Андрей Каряка назвал экс-тренера «Спартака» Олега Романцева лучшим тренером в истории российского футбола.

«Лучшим тренером в истории российского футбола назову Олега Романцева. Могу ещё вспомнить Газзаева и Сёмина. Точно есть ещё кого вспоминать в российском футболе», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Олег Романцев восемь раз становился чемпионом России в качестве главного тренера московского «Спартака», а также доходил с клубом до полуфинала Кубка европейских чемпионов. Валерий Газзаев выигрывал чемпионат России один раз с «Аланией» и три раза с ЦСКА, а также взял Кубок УЕФА в 2005 году. Юрий Сёмин трижды выиграл чемпионат России с «Локомотивом».

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