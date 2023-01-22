Ди Марцио: Конте попросил «Тоттенхэм» поставить на паузу переговоры о новом контракте

Будущее главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте в клубе находится под вопросом, сообщает Джанлука ди Марцио.
Между клубом и тренером установились доброжелательные отношения, и руководство предложило ему провести переговоры о новом контракте. Однако Конте не хочет думать о будущем и желает сосредоточиться на работе с командой. По окончании сезона тренер может покинуть «Тоттенхэм».
Антонио Конте переживает трудные времена из-за смерти своих друзей: Джанлуки Виалли, Синиши Михайловича и Джан Пьеро Вертоне. Несколько дней назад он сказал на пресс-конференции: «Иногда мы придаём такое большое значение работе и откладываем в сторону наши семьи, необходимость быть с ними. Тогда случаются такие вещи, и они заставляют задуматься». Конте может уехать летом в Италию, чтобы проводить больше времени со своими близкими.
- 22 января 2023
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