Лионель Месси пропустит матч «ПСЖ» в Кубке Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не примет участия в матче 1/16 финала Кубка Франции с клубом «Пес де Кассель», сообщает пресс-служба французского клуба.



По информации RMC Sport, тренерский штаб «ПСЖ» решил дать аргентинскому форварду дополнительное время для отдыха.



Матч 1/16 финала Кубка Франции «Пес де Кассель» — «ПСЖ» состоится завтра, 23 января, на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Начало встречи — в 22:45 мск. Действующим обладателем Кубка Франции является «Нант».



В нынешнем сезоне Месси принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. «ПСЖ» в 19 матчах набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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