«Барселона» — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 22 января, состоится матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» сыграет с «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире встречу можно увидеть в онлайн-кинотеатре Okko.
«Барселона» принимает «Хетафе» на правах лидера испанского чемпионата. У подопечных Хави 41 очко по итогам 16 встреч, а в последних пяти играх у них четыре победы и одна ничья.
«Хетафе» расположился на 17-м месте, около подвала турнирной таблицы. У команды 17 очков после 17 встреч — столько же, сколько у «Сельты» (сыгравшей на матч больше), занимающей строчку ниже в зоне вылета. Последние пять матчей «Хетафе» провёл нестабильно — по одной победе и ничьей, а также три поражения.
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