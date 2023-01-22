«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
Поделиться
В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1. В составе «красных дьяволов» дубль оформил Маркус Рашфорд и отличился Антони. У соперника единственный мяч забил Букайо Сака.
«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 47 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.
Комментарии
- 22 января 2023
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:39
-
16:20
-
16:11
-
16:09
-
16:01
-
16:00
-
15:44
-
15:31
-
15:28
-
15:23
-
15:15
-
15:08
-
15:01
-
14:57
-
14:38
-
14:34
-
14:20
-
14:16
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:14
-
13:14
Партнерский контент