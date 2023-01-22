Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
Комментарии

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1. В составе «красных дьяволов» дубль оформил Маркус Рашфорд и отличился Антони. У соперника единственный мяч забил Букайо Сака.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 47 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.

«В 15 лет он играл как 30-летняя звезда». Кто тащит «Арсенал» к золоту АПЛ «В 15 лет он играл как 30-летняя звезда». Кто тащит «Арсенал» к золоту АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023