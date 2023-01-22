Защитник сборной Хорватии Юранович стал игроком «Униона»

Берлинский «Унион» объявил о переходе защитника сборной Хорватии Йосипа Юрановича из шотландского «Селтика». Соответствующее заявление размещено на официальном сайте немецкого клуба.

Фото: ФК «Унион»

«Переход в «Унион» осуществил мою мечту о возможности играть в одной из лучших футбольных лиг мира. Бундеслига интенсивная и жёсткая, что соответствует моей игре. Я с нетерпением жду возможности скоро выступить перед болельщиками. В Берлине я хочу совершенствоваться ещё больше и сделать следующий шаг в своей карьере», — сказал Юранович.

В текущем сезоне Юранович провёл за «Селтик» 10 матчей в шотландской Премьер-лиге и шесть матчей в Лиге чемпионов. На чемпионате мира 2022 года в Катаре защитник принял участие в шести играх сборной Хорватии.

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