Джеррард: «Ливерпулю» нужна сильная «восьмёрка». Беллингем идеально подходит на эту роль

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем идеально впишется в состав мерсисайдского клуба.



«Беллингем – очевидный вариант для «Ливерпуля». Я большой поклонник его игры и считаю, что красным не хватает сильной «восьмёрки», способной забивать голы. Джуд отлично подходит под эти критерии», — приводит слова Джеррарда Sky Sport Germany.

Ранее Джеррард заявил, что готов лично полететь в Германию, чтобы уговорить игрока перейти в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

Удаление Джеррарда спустя 38 секунд после выхода на замену