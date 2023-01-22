Голы Бальде и Соболева помогли «Спартаку» обыграть АГМК в товарищеской встрече

Завершился товарищеский матч, в котором московский «Спартак» встречался с клубом из Высшей лиги Узбекистана – АГМК. Игра прошла в Дубае (ОАЭ) на стадионе «Джебель-Али». Российская команда одержала победу со счётом 3:1.
В середине первого тайма москвичей вперёд вывел 18-летний полузащитник Даниил Зорин, который поразил ворота соперника после передачи Шамара Николсона. Красно-белые недолго владели преимуществом в счёте – спустя три минуты Мартин Боакье установил равенство на табло. В концовке первой половины игры «Спартак» снова вышел вперёд: Даниил Хлусевич ассистировал Кейта Бальде, который был точен. На исходе часа игрового времени Александр Соболев упрочил преимущество российской команды.
Москвичи после 17 туров РПЛ имеют в активе 36 очков, отставая от лидера турнира – «Зенита» — на шесть баллов.
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