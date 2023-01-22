«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стартовые составы команд:



«Арсенал»: Рамсдейл, Зинченко, Габриэл Магальянс, Салиба, Уайт, Парти, Джака, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа, Сака.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Варан, Мартинес, Ван-Биссака, Мактоминей, Эриксен, Фернандеш, Антони, Рашфорд, Вегорст.



В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 3:1. В составе «красных дьяволов» дубль оформил Маркус Рашфорд и отличился Антони. У соперника единственный мяч забил Букайо Сака.



«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 47 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.