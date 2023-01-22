Валерий Гладилин включил Семака в число лучших тренеров в истории российского футбола

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, каких тренеров считает лучшими в истории российского футбола.
«Лучший тренер в истории российского футбола — это тот, кто добивался результата. Я назову несколько — Романцев, Газзаев и Семак замыкает тройку. Тренера определяет только результат. Национальная команда, еврокубки и чемпионаты страны — кто титулов добивается с командами, то этот тренер, как я считаю, достоин называться лучшим», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Зенит», который возглавляет Сергей Семак, выиграл четыре последних розыгрыша чемпионата России. Коллектив из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ и в этом сезоне — на счету сине-бело-голубых 42 очка после 17 матчей.
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