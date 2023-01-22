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«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря хет-трику Холанда

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря хет-трику Холанда
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:0.

Первый мяч на 40-й минуте забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд с передачи Кевина Де Брёйне. На 49-й минуте Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. Через пять минут норвежец забил третий мяч с передачи Рияда Мареза.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков. «Вулверхэмптон» находится на 17-й строчке, заработав 17 баллов.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Холанд – 40'   2:0 Холанд – 49'   3:0 Холанд – 54'

В параллельном матче «Лидс Юнайтед» и «Брентфорд» сыграли вничью — 0:0. Команды встречались на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом.

«Брентфорд» (30) занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» (18) — на 15-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 0
Брентфорд
Лондон
Комментарии
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