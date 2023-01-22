Холанд обошёл Роналду по количеству хет-триков в английской Премьер-лиге

Сегодня, 22 января, состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря хет-трику Эрлинга Холанда. Норвежец уже четыре раза в своём дебютном сезоне забил по три гола в одном матче и по этому показателю обошёл бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого за всё время выступлений в чемпионате было три хет-трика.
Всего на счету нападающего «горожан» уже 25 мячей и три результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша английского чемпионата. Его ближайшие преследователи имеют на своём счету гораздо меньшее количество забитых мячей — у форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна 15 голов, а у нападающего «Брентфорда» Айвана Тони 13.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
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