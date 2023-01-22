«Сочи» разгромил «Нефтехимик» в товарищеской игре

«Сочи» обыграл «Нефтехимик» в товарищеской встрече.



На 45-й минуте Тимофей Шипунов вывел сочинцев вперёд. Во втором тайме команда Курбана Бердыева забила ещё дважды и оформила уверенную победу – 3:0.



Ранее южане в контрольной встрече разгромили «Форте» из Таганрога со счётом 5:1. Следующую игру в рамках подготовки ко второй части сезона «Сочи» проведёт 29 января с «Локомотивом». Матч пройдёт в Абу-Даби. С 3 по 10 февраля сочинцы примут участие в товарищеском турнире, их соперниками станут «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».



Команда Курбана Бердыева после 17 матчей имеет 25 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч в чемпионате после зимнего перерыва «Сочи» проведёт с ЦСКА – 5 марта команды сыграют на стадионе «Фишт».