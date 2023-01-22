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«Сочи» разгромил «Нефтехимик» в товарищеской игре

«Сочи» разгромил «Нефтехимик» в товарищеской игре
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«Сочи» обыграл «Нефтехимик» в товарищеской встрече.

На 45-й минуте Тимофей Шипунов вывел сочинцев вперёд. Во втором тайме команда Курбана Бердыева забила ещё дважды и оформила уверенную победу – 3:0.

Ранее южане в контрольной встрече разгромили «Форте» из Таганрога со счётом 5:1. Следующую игру в рамках подготовки ко второй части сезона «Сочи» проведёт 29 января с «Локомотивом». Матч пройдёт в Абу-Даби. С 3 по 10 февраля сочинцы примут участие в товарищеском турнире, их соперниками станут «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».

Команда Курбана Бердыева после 17 матчей имеет 25 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч в чемпионате после зимнего перерыва «Сочи» проведёт с ЦСКА – 5 марта команды сыграют на стадионе «Фишт».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск, Россия
1:0 Шипунов – 45'   2:0 – 46'   3:0 – 57'
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