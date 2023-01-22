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Гендиректор «Бешикташа» заявил, что клуб отказался от приобретения Дмитрия Баринова

Гендиректор «Бешикташа» заявил, что клуб отказался от приобретения Дмитрия Баринова
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал, что турецкий клуб отказался от приобретения полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Мы отказались от приобретения Дмитрия Баринова. «Локомотив» отклонил наше последнее предложение», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в € 9 млн.

«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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