Гендиректор «Бешикташа» заявил, что клуб отказался от приобретения Дмитрия Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи рассказал, что турецкий клуб отказался от приобретения полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Мы отказались от приобретения Дмитрия Баринова. «Локомотив» отклонил наше последнее предложение», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в € 9 млн.
«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.
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