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Дортмундская «Боруссия» добилась победы над «Аугсбургом» в матче с семью голами

Дортмундская «Боруссия» добилась победы над «Аугсбургом» в матче с семью голами
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Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Аугсбург». В результативном матче победу одержали хозяева – 4:3.

На 29-й минуте полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем открыл счёт. Гости отыгрались на 40-й минуте усилиями Арне Майера. Ещё до перерыва дортмундцы снова вышли вперёд – с передачи Юлиана Брандта ворота «Аугсбурга» поразил защитник Нико Шлоттербек. В компенсированное к первому тайму время Эрмедин Демирович снова установил равенство на табло. Во втором тайме команды сначала обменялись забитыми мячами, а на 78-й минуте Джованни Рейна принёс хозяевам победу – 4:3.

«Боруссия» набрала 28 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Аугсбург» (15) – на 15-й позиции.

Германия - Бундеслига. 16-й тур
22 января 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 3
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Беллингем – 29'   1:1 Майер – 40'   2:1 Шлоттербек – 42'   2:2 Демирович – 45+1'   3:2 Байно-Гиттенс – 75'   3:3 Чолина – 77'   4:3 Рейна – 78'
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