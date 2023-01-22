Дортмундская «Боруссия» добилась победы над «Аугсбургом» в матче с семью голами

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Аугсбург». В результативном матче победу одержали хозяева – 4:3.



На 29-й минуте полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем открыл счёт. Гости отыгрались на 40-й минуте усилиями Арне Майера. Ещё до перерыва дортмундцы снова вышли вперёд – с передачи Юлиана Брандта ворота «Аугсбурга» поразил защитник Нико Шлоттербек. В компенсированное к первому тайму время Эрмедин Демирович снова установил равенство на табло. Во втором тайме команды сначала обменялись забитыми мячами, а на 78-й минуте Джованни Рейна принёс хозяевам победу – 4:3.



«Боруссия» набрала 28 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Аугсбург» (15) – на 15-й позиции.