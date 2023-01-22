Роналду впервые сыграет за «Аль-Наср» в официальной встрече. Он будет капитаном команды

Сегодня, 22 января, состоится матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Иттифак». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Впервые в официальной игре на поле выйдет новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который переехал в Саудовскую Аравию в конце минувшего года. Он получил капитанскую повязку.



Напомним, португалец уже принял участие в товарищеской игре, в которой встречались объединённая команда «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», а также «Пари Сен-Жермен». Победу в результативном матче со счётом 5:4 одержали представители европейского футбола, а Роналду забил дважды: сначала португалец реализовал пенальти, а затем поразил ворота парижан ударом головой.



«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, после 13 матчей имея в активе 30 очков.

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