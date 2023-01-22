Роналду впервые сыграет за «Аль-Наср» в официальной встрече. Он будет капитаном команды

Сегодня, 22 января, состоится матч 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Иттифак». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Впервые в официальной игре на поле выйдет новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который переехал в Саудовскую Аравию в конце минувшего года. Он получил капитанскую повязку.
Напомним, португалец уже принял участие в товарищеской игре, в которой встречались объединённая команда «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», а также «Пари Сен-Жермен». Победу в результативном матче со счётом 5:4 одержали представители европейского футбола, а Роналду забил дважды: сначала португалец реализовал пенальти, а затем поразил ворота парижан ударом головой.
«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице, после 13 матчей имея в активе 30 очков.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов
- 22 января 2023
-
20:33
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:55
-
18:53
-
18:48
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:13
-
18:07
-
17:54
-
17:25
-
17:22
-
17:15
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:39
-
16:20